कोर्ट से अंग्रेजी की विदाई! कल भारतीय भाषाओं में जारी होंगे सुप्रीम कोर्ट के 1091 फैसले

Supreme Court Judgments in Regional Languages: सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब भारतीय भाषाओं में भी जारी होंगे। इसकी शुरुआत कल गणतंत्रता दिवस के मौके पर हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट के 1091 फैसले विभिन्न भारतीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स पर अपलोड होंगे।

1,091 Supreme Court judgments to be released in regional languages on Republic Day