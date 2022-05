दिल्ली के द्वारका सेक्टर-23 में DDA फ्लैट की इमारत ढही, एक की मौत, दो की हालत गंभीर

दिल्ली के द्वारका में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ DDA की एक इमारत ढह गई जिसमें दबकर एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। ये हादसा तब हुआ जब इमारत की नींव खोदी जा रही थी।

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को एक द्वारका सेक्टर 23 में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ डीडीए फ्लैट की इमारत ढह गयी है जिसमें एक 35 वर्षीय व्यक्ति मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा तब हुआ जब DDA की इमारत नींव खोदी जा रही थी। इस हादसे के होते ही वहाँ अफरा-तफरी मच गई। इससे पहले भी दिल्ली के ही सत्य निकेतन में तीन मंजिला इमारत ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई थी।





1 Person Died and 2 Injured After an Under-construction House Collapsed in Dwarka, Delhi