भारी संख्या में हथियार, गोला-बारूद के साथ ICG ने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गिरफ्तार

इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने भारी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों के साथ एक नाव को जब्त किया है, जिसके साथ 10 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

10 Pakistani nationals held with narcotics, arms and ammunition off Gujarat coast