प्लास्टिक वाली पानी की एक खाली बोतल पर 10 रुपए का इनाम, कचरा प्रबंधन के लिए केदारनाथ में जिला प्रशासन की खास पहल

बोतलबंद पानी मौजूदा समय की बुनियादी जरूरत बन गई है। यात्रा हो या मीटिंग प्यास बुझाने के लिए बोतलबंद पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बढ़ते चलन के साथ प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अभी उत्तराखंड में चल रही पवित्र चारधाम यात्रा के दौरान भी इस समस्या को देखा गया है। अब स्थानीय जिला प्रशासन ने इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए एक खास पहल शुरू की है।

10 Rupee Reward on One Plastic Water Bottle in Kedarnath