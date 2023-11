Jobs in Taiwan for Indians: ताइवान देगा एक लाख भारतीयों को नौकरी, चीन को लग रही है मिर्ची

नई दिल्लीPublished: Nov 12, 2023 09:47:41 am

Job for indians in Taiwan: भारत और ताइवान के बीच एक अहम समझौता होने जा रहा है। इसके तहत ताइवान अपने यहां एक लाख भारतीयों को नौकरी मुहैया कराएगा। इससे चीन की बौखलाहट बढ़ने लगी है।

Why job oppurtunies for indians in Taiwan: भारत और ताइवान के बीच नौकरियों को लेकर एक अहम समझौता होने जा रहा है। दुनिया का चिप पावर हाउस माना जाने वाला यह देश भारत से एक लाख कर्मियों की भर्ती करने जा रहा है। भारत से जाने वाले इन कर्मियों को ताइवान में विभिन्न सेक्टर्स के कारखानों, फार्म हाउस और अस्पतालों सहित विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। ब्लूमबर्ग से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अङ्क्षरदम बागची ने पुष्टि की है कि भारत-ताइवान नौकरी समझौता बातचीत के अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि ताइवान के श्रम मंत्रालय ने उन सभी देशों का सहयोग मांगा है जो उसे श्रमिक उपलब्ध करा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत और ताइवान के बीच दिसंबर तक श्रमिक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है।