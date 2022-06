पीएम मोदी ने माँ के 100वें जन्मदिन पैर धोकर लिया आशीर्वाद, 'हीराबा' के नाम से सड़क की घोषणा

PM Modi की माँ के नाम पर सड़क का नामकरण जबकि पीएम मोदी की माँ सौवें साल में प्रवेश कर रही हैं, इसके पूर्व गुजरात के गांधीनगर में एक सड़क का नाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के नाम पर रखा गया है। गांधीनगर के मेयर हितेश मकवाना ने घोषणा की है कि, "जब 18 जून को हीराबा अपने 100 वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तो हमने रायसन क्षेत्र में 80 मीटर सड़क का नाम पूज्य हीरा मार्ग रखने का फैसला किया है ताकि अगली पीढ़ी उसके जीवन से प्रेरणा ले सके।" जीएमसी के एक बयान के अनुसार, 80 मीटर सड़क का नाम बदलकर हीराबा के नाम को हमेशा के लिए जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग, तपस्या, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा के सबक सीखने के उद्देश्य से इसका नाम बदलने का निर्णय लिया गया।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi leaves from the residence of his mother Heeraben Modi, in Gandhinagar.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi reaches the residence of his mother Heeraben Modi, in Gandhinagar.



PM Modi's mother will enter the 100th year of her life today.