10वीं पास ऑटो ड्राइवर ने किया गजब आविष्कार, मिल चुके हैं कई राष्ट्रीय पुरस्कार

Amazing Invention: मात्र 10वीं पास ऑटो ड्राइवर ने गजब के आविष्कार किए हैं, जिसकी बदौलत उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने अब तक इनोवेटिव ड्रायर, ऑटोमैटिक पंप ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्सेंसे स्टिक मेकिंग मशीन, सोलर सिल्क रीलिंग कम स्पिनिंग मशीन सहित कई आविष्कार किए हैं।

Published: May 27, 2022 01:36:26 pm

Amazing Invention: कुछ नया या बड़ा करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। एक होनहार दिमाग किसी के भी अंदर हो सकता है इस बात का जीता-जगता उदाहरण मणिपुर में रहने वाले एम.मनिहर शर्मा हैं। उन्होंने 8 से 9 साल की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद वह बुआ के पास रहे। ऑटो ड्राइवर, मैकेनिक और डॉक्टर के असिस्टेंट रहे चुके एम.मनिहर शर्मा आज एक आविष्कारक के रूप में पहचान बना चुके हैं। मणिपुर के इम्फाल में रहने वाले एम मनिहर शर्मा का कहना है कि उन्हें पहले यह भी नहीं पता था कि आविष्कार या इनोवेशन क्या होता है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही मैं दोस्त के साथ कबाड़ इकट्ठा कर उनसे नए-नए खिलौने बनाता था।

10th pass auto driver did amazing invention, got many national awards