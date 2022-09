प्रधानमंत्री मोदी को मिले 1200 से अधिक उपहारों की होगी नीलामी, जानिए आप इसमें कैसे हो सकते हैं शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1200 से अधिक मिले उपहारों की निलामी की जाएगी, जिससे मिलने वाला पैसा नमामि गंगा परियोजना के लिए दिया जाएगा। इस निलामी में आप भी शामिल होकर इन उपहारों को खरीद सकते हैं, जिसका दाम 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की श्रेणियों में रखा गया है।

नेताओं, खिलाड़ियों व विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए 1200 से अधिक उपहारों की निलामी होगी, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डॉयरेक्टर अद्धैत गडनायक ने कहा कि PM मोदी को मिले उपहारों की निलामी pmmementos.gov.in वेबसाइट के जरिए की जाएगी, जहां पर सभी लोग भारत की समृद्ध संस्कृति व धरोहर का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गणमान्य लोगों के द्वारा दिए गए उपहारों को खरीद सकेंगे।

1200 gifts received by PM Modi will be auctioned, know how you can participate in it