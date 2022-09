उत्तराखंड में बिना विज्ञापन निकाले 129 लोगों की दी गई नौकरियां, मनीष सिसोदिया ने कहा- 'ऑपरेशन लोटस' में व्यस्त CBI, ED नहीं करेगी जांच

उत्तराखंड में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने पिछले साल बिना विज्ञापन निकाले अपने करीबी 129 लोगों को विधानसभा सचिवालय ने नौकरी दिया है। इसकी जांच कांग्रेस ने CBI से कराने की मांग की है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'ऑपरेशन लोटस' में व्यस्त CBI, ED जांच नहीं करेगी।

उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने नेताओं और नौकरशाहों के करीबी लोगों को विधानसभा सचिवालय में नौकरी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने राज्य की भाजपा सरकार पर नौकरी देने में भाई-भतीजावाद, परिवादवाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पार्टी नेताओं, मंत्री, सरकारी अधिकारियों के 129 करीबी लोगों को विधानसभा में नौकरी दी। इस नौकरी को देने में किसी भी मानदंडों का पालन नहीं किया गया। यहां तक की इस नौकरी के लिए विज्ञापन तक नहीं निकाले गए।

