देश में हिंसा और 13 पार्टियों का पीएम को पत्र: उद्धव ठाकरे ने इस डर से पत्र पर हस्ताक्षर करने से किया था मना

देशभर में हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी पर 13 विपक्षी पार्टियों ने उन्हें पत्र लिखा था। इस पत्र पर कई बड़ी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने हस्ताक्षर किये लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा करने से मना कर दिया था। अब इसके पीछे की वजह चर्चा में है।

देश भर में हिंसा पर 13 विपक्षी नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त पत्र लिखा था। इस पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, NCP प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, उनके तमिलनाडु समकक्ष और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन, राजद प्रमुख तेजस्वी जैसे कई विपक्षी पार्टियों ने हस्ताक्षर किये लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उनके ऐसा न करने के पीछे की वजह को उनका डर बताया जा रहा है।

