पंजाब: पीएम मोदी की रैली के दौरान बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के लिए 14 पुलिस अधिकारियों को इनाम

पंजाब में पीएम मोदी की रैली के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर बरती गई सख्ती के लिए 14 पुलिसकर्मी को इनाम दिया गया है।

पंजाब के फरोजपुर में 5 जनवरी को PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पंजाब पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति उभरी थी। हालांकि, हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जालंधर में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। 14 फरवरी को हुई इस यात्रा के दौरान बिना किसी चूक के सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 14 पुलिस कर्मियों को 'DGP Commendation Disc' से सम्मानित किया गया है।

14 get award for 'excellent' security during PM Modi's Punjab visit