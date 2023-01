1984 सिख विरोधी दंगाः पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत, बचाव में पेश कर सकेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट

1984 Anti-Sikh riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक सिख पिता-पुत्र की जोड़ी जसवंत सिंह और तरुण दीप सिंह की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इस भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार कर रहे थे। इस मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता का पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी है।

1984 Anti-Sikh riots: Delhi Court allows former Congress leader Sajjan Kumar to use polygraph test in his defence