सीएम मान ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा-पंजाब में तैनात होंगे 2,000 और सुरक्षाकर्मी

CM Mann after meeting with Amit Shah: आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य की सुरक्षा स्थिति से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद गृह मंत्री ने और अर्द्ध सैनिक बलों की और अधिक तैनाती के लिए कहा है।

आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकातके बाद भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि अमित शाह के साथ राज्य की सुरक्षा के मसले पर चर्चा हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को बताया कि राज्य की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे पंजाब में लगभग 2,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाएगा। भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, "गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की मांगों, BBMB में पंजाब की नुमाइंदगी, सरहद पर ड्रोन रोकने, बासमती पर MSP...बॉर्डर इलाकों और पंजाब में सुरक्षा के मामलों पर चर्चा की गई है। गृह मंत्री साहब ने सारी मांगों पर गौर करने का भरोसा दिया।"

2,000 more security personnel in Punjab, says CM Mann after meeting with Shah