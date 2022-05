महाराष्ट्र में Omicron के B.A.4 वेरिएंट के 5 और B.A.5 के 3 मामले आए सामने, अलर्ट जारी

Omicron in Maharashtra: महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, omicron के सब वेरिएंट B.A.4 और B.A.5 के नए मामले सामने आने से राज्य सरकार में हड़कंप माछ गया है।

देश में अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामले अब सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में Omicron के कुल 7 मामले सामने आए हैं जबकि कोरोना के कुल मामले 500 के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संबंधित सभी प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं और मास्क भी अब अनिवार्य नहीं है। शनिवार को महाराष्ट्र में कुल 529 नए मामले क्रोन के दर्ज किये गए हैं, वहीं, कोरोना से 325 लोग ठीक हुए हैं।

