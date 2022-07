नेवी में 20% महिला अग्निवीरों की होगी भर्ती, जानिए तीनों सेनाओं में अभी कितनी हैं महिलाएं

भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत नेवी (Navy) में 20% महिलाओं की भर्ती होगी। आपको बता दें कि भारत की तीनों सेना में सबसे अधिक महिलाएं नेवी में ही हैं। आइए जानते हैं कि तीनों सेनाओं में अभी कितनी महिलाएं काम कर रही हैं।

सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी भर्ती किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत नेवी (Navy) में 20% महिलाओं की भर्ती की होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल नौसेना 3 हजार अग्निवीरों की भर्ती करेगा, जिसमें से 20% यानी की लगभग 600 महिला अग्निवीरों की भर्ती होगी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सेना ने भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।

20% of women Agniveers will be recruited in the Navy, know how many women are there in the three armies now