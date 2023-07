मैराथन की दौड़ पूरी करने के बाद 20 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में पसरा मातम

Heart Attack Death: हार्ट अटैक चटपट में लोगों की जान ले रहा है। बीते कुछ दिनों में कई लोगों की कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत हुई है। इससे लोगों में दहशत है। अब ताजा मामला मदुरई से सामने आया है जहां मैराथन पूरी करने के बाद 20 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

20 year old Student dies of Heart Attack after Running marathon in Madurai