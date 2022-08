देश के 27 राज्यों में मिल रही है बिजली पर सब्सिडी, पावर कंपनियों के 2.5 लाख करोड़ रुपए उधार

देश के 27 राज्य बिजली में सब्सिडी देने को लेकर जमके पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाले राज्यों की लिस्ट में टॉप पर मध्य प्रदेश है, जिसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान राजस्थान व कर्नाटक का आता है। इन तीनों राज्यों ने 2020-21 में कुल 48,248 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी पर खर्च कर दिए।

पावर मिनिस्ट्री के आकड़ो के अनुसार वर्तमान में देश के कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 राज्य बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं। इन सभी राज्यों ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक सबसे आगे हैं। इन तीनों राज्यों ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ही बिजली पर सब्सिडी के लिए कुल 48,248 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो 27 राज्यों के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का 36.4% है।

