गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर मेट्रो के खंभे टकराई कार, 27 साल की महिला की मौत

गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर मेट्रो के खंभे से कार टकरा गई, जिसके बाद 27 साल की महिला की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक महिला सेक्टर 42 में एक महंगे कोंडोमिनियम की निवासी थी। इस हादसे के बाद महिला की मां ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है।

गोल्फ कोर्स रोड पर गुरुवार देर रात एक कार मेट्रो के खंभे से कार टकरा गई, जिसके कारण निजी कंपनी में काम करने वाली 27 साल की महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला दोस्तों से मिलकर वापस आ रही थी, जिस दौरान सेक्टर 53-54 स्टेशन पर उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इसके बाद उनकी मां ने FIR दर्ज कराते हुए दावा किया है कि उनकी बेटी की कारण को किसी ने पीछे से धक्का मारा जिसके कारण वह नियंत्रण खो बैठी और खंभे से जा टकराई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 304 ए के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।

27-year-old woman dies after car crashes into metro pillar on golf course road in Gurgaon