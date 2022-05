मुंडका अग्निकांड मामले में तीन गिरफ्तार, 27 मौतों के पीछे कि लापरवाहियां भी आईं सामने

Mundka Fire: दिल्ली के मुंडका फायर कांड में पुलिस की धड़पकड़ जारी है। इस मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक समेत तीन और गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस की जांच में कई तरह की लापरवाहियाँ सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि बिल्डिंग को फायर विभाग से NOC भी नहीं मिला था।

Updated: May 15, 2022 06:11:17 pm

दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में पुलिस तेजी से जांच में लगी हुई है और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उनकी गिरफ़्तारी कर रही है। मुंडका में एक चार मंजिला कार्यालय परिसर में आग लगने की घटना के मामले में इसके मालिक मनीष लकरा समेत दो अन्य को गिरफ्तार किया है। बाहरी जिला दिल्ली के DCP समीर शर्मा ने जानकारी दी, 'घटना में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, अब तक केवल 8 पीड़ितों की पहचान की जा सकी है। डीएनए सैम्पल एकत्र किए गए हैं जिनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है। इमारत में कोई फायर एनओसी नहीं थी।'

3 arrested in connection with fire at Mundka building