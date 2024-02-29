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3 Semiconductor Plants In India : 1.25 लाख करोड़ के निवेश वाली तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां मंजूर

PM Modi Cabinet Three Semiconductor Plants In India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी। इससे 20 हजार उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियों का प्रत्यक्ष रोजगार और 60 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।
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नई दिल्ली

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Anand Mani Tripathi

Feb 29, 2024

Rs 126 lakh cr investment Cabinet approves setting up of three semiconductor plants in India two by Tata

Rs 126 lakh cr investment Cabinet approves setting up of three semiconductor plants in India two by Tata

- भारत में 1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तीन नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी मिली है।- इन परियोजनाओं से देश में चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।- नई इकाइयों से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ भारत की वैश्विक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है।

PM Modi Cabinet Three Semiconductor Plants In India : सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 125600 करोड़ रुपए के निवेश और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 80 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने वाली तीन और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 'भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास' के तहत तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी।

125600 करोड़ रुपए के निवेश

अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे 20 हजार उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियों का प्रत्यक्ष रोजगार और 60 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इससे डाउनस्ट्रीम ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दूरसंचार विनिर्माण, औद्योगिक विनिर्माण और अन्य सेमीकंडक्टर उपभोक्ता उद्योगों में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी।

अगले 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी) के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से इसकी स्थापना होगी। पीएसएमसी मेमोरी फाउंड्री सेगमेंट में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। पीएसएमसी की ताइवान में छह सेमीकंडक्टर फाउंड्री हैं। इसकी क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर स्टार्ट (डब्ल्यूएसपीएम) होगी। इसमें 28 एनएम तकनीक के साथ उच्च प्रदर्शन कंप्यूट चिप बनेगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), दूरसंचार, रक्षा, ऑटोमोटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए पावर प्रबंधन चिप्स के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा।


गुजरात के साणंद में 7600 करोड़ रुपये के निवेश से सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी। इसमें सीजी पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जापान और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, थाईलैंड के साथ साझेदार होगी। रेनेसास एक अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो विशेष चिप पर केंद्रित है।

पीएसएमसी की ताइवान में छह सेमीकंडक्टर फाउंड्री हैं।

यह 12 सेमीकंडक्टर सुविधाएं संचालित करता है और एनालाॅग, माइक्रोकंट्रोलर, पावर और सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) उत्पादों में एक महत्वपूर्ण कंपनी है। सीजी पावर सेमीकंडक्टर यूनिट उपभोक्ता, औद्योगिक, ऑटोमोटिव और बिजली अनुप्रयोगों के लिए चिप का निर्माण करेगी जिसकी क्षमता 1.5 करोड़ दैनिक होगी।

टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) असम के मोरीगांव में 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। टीएसएटी सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप और आईएसआईपी (पैकेज में एकीकृत प्रणाली) प्रौद्योगिकियों सहित स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। इसकी क्षमता 4.8 करोड़ दैनिक होगी। यह चिप ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि में उपयोग होगें।

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Updated on:

04 Jul 2026 11:56 am

Published on:

29 Feb 2024 11:32 pm

Hindi News / National News / 3 Semiconductor Plants In India : 1.25 लाख करोड़ के निवेश वाली तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां मंजूर

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