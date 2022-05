राजस्थान में भी बढ़ रहे कोविड के मामले, लक्षण भी नए: मुख्यमंत्री गहलोत ने किया सावधान

कोरोना अभी कहीं नहीं गया, यह हमारे बीच ही है। ऐसे में कोरोना (Corona Increasing) को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। हम सभी देख चुके हैं कोरोना रूप बदल-बदल कर आ रहा है और हमारे पास इससे लड़ने के जो साधन हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। देश में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों में 29 प्रतिशत (Corona Infection Rising in India) से अधिक का इजाफा हुआ है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot Alert Corona) ने कोरोना के बदलते रूप और लक्षणों से सावधान रहने का आह्वान किया है।

जयपुर Published: May 19, 2022 01:03:15 pm

विगत 24 घंटे में एक बार फिर भारत में कोरोना के नए मामलों में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। राजस्थान भी देश के उन कुछ राज्यों में है जहाँ यही ट्रेंड देखा जा रहा है (covid case increasing rajasthan)। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot alert about Increasing cases of corona) ने एक बार फिर कोरोना से आगाह किया है। अब तक सफलतापूर्वक कोरोना का सामना करते आ रहे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत ने अब से कुछ देर पूर्व ट्वीट किया है कि, 'पिछले दिनों में कोविड के नए मामलों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। डॉक्टरों ने बताया है कि इस बार कोविड के नए लक्षण (New Symptoms of Corona in Rajasthan) देखने को मिल रहे हैं। HRCT स्कैन में मरीज के फेफड़ों में इंफेक्शन निकल रहा है एवं डी-डाइमर भी बढ़ा हुआ है परन्तु RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ रहा है।'

पिछले दिनों में कोविड के नए मामलों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। डॉक्टरों ने बताया है कि इस बार कोविड के नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। HRCT स्कैन में मरीज के फेफड़ों में इंफेक्शन निकल रहा है एवं डी-डाइमर भी बढ़ा हुआ है परन्तु RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ रहा है। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 19, 2022 अतिरिक्त सावधानी की है जरूरत सीएम गहलोत ने इसी से जुड़ा एक और ट्वीट किया है कि ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। यदि आपको कोई भी शारीरिक परेशानी आए तो तुरन्त डॉक्टर से परामर्श लें एवं सलाह के अनुसार टेस्ट करवाएं जिससे समय रहते स्थिति का पता चल सके। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जारी रखें एवं आवश्यकता के मुताबिक वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाएं। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है।

यदि आपको कोई भी शारीरिक परेशानी आए तो तुरन्त डॉक्टर से परामर्श लें एवं सलाह के अनुसार टेस्ट करवाएं जिससे समय रहते स्थिति का पता चल सके। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जारी रखें एवं आवश्यकता के मुताबिक वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाएं। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 19, 2022 भारत में 24 घंटे में कोरोना के केस 29.30 प्रतिशत बढे़ भारत में 24 घंटे में कोरोना के केस 29.30 प्रतिशत बढे़ बता दें, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2364 केस सामने आए हैं। देश में 18 मई 2022 की तुलना में नए केसों की संख्या में 29.3% केस बढ़ गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा केस केरल में सामने आए हैं। वहीं, दिल्ली दूसरे नंबर पर है। राजस्थान भी उन राज्यों में है जहां केस बढ़ रहे हैं। राजस्थान में फिलहाल 484 एक्टिव केस हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल 4,31,29,563 मामले सामने आ चुके हैं। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 596 केस, दिल्ली में 532 केस, महाराष्ट्र में 307 केस, हरियाणा में 257 केस और उत्तर प्रदेश में 139 केस पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए हैं। देश में कुल मिले कोरोना के केसों में 77.45% इन्हीं 5 राज्यों में मिले। वहीं, केरल में सबसे ज्यादा 25.21% मिले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 5.24 लाख लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पढ़ना जारी रखे

