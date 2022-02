Earthquake: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, 4.1 रही तीव्रता

घरों को कर सकते हैं क्षतिग्रस्त

आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से कहीं अधिक खतरनाक माना जाता है। 4.1 की तीव्रता वाले भूकंप घरों और अन्य रचनाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, इस तीव्रता के भूकंप से गिरे हुए प्लास्टर और टूटे हुए कांच की बनी चीजें टूट सकती हैं। इसी पैमाने पर 2.0 या इससे कम तीव्रता वाला भूकंप सूक्ष्म भूकंप कहलाता है। जोकि सामान्यतः महसूस नहीं होते।





Earthquake of magnitude:4.1 occurred around 05:03:34 IST, today at 39km E of Uttarkashi, Uttarakhand, pic.twitter.com/VUkLHtUR4T