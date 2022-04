जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, हादसे में दो जवान शहीद

Encounter In Jammu And Kashmir: जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में चार आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान वाहन पलटने से सेना के दो जवानों की भी मौत हो गई।

कश्मीर के शोपीयां में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। इस दौरान सेना के दो जवाब शहीद हो गए क्योंकि उनका वाहन मुठभेड़ स्थल के रास्ते में पलट गया। इस मुठभेड़ की जानकारी एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। इस दौरा सेना के दो जवानों की मौत हो गई, क्योंकि उनका वाहन मुठभेड़ स्थल के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है कि वो कइस संगठन से जुड़े थे।

4 Terrorists Killed In Encounter In Jammu And Kashmir's Shopian