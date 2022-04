पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 43 चूल्हों को शरारती तत्वों ने तोड़ा, दिए गए जांच के आदेश

ओडिशा में जगन्नाथ महाप्रभु के रसोईशाला के 43 चूल्हों को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है जिससे भक्तों में आक्रोश है। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

ओडिशा के पुरी में विश्व विख्यात महाप्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर की रसोर में 40 से अधिक मिट्टी के चूल्हे कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिए। ये छूला भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले राज भोग के लिए नियमित रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। इस घटना की जानकारी मंदिर के अधिकारियों ने रविवार को दी थी। इस घटना से भगवान जगन्नाथ के भक्तों में आक्रोश का माहौल है। भक्तों का कहना है कि चूल्हे टूट जाने के बाद महाप्रभु का प्रसाद कैसे तैयार होगा। इसके लिए फिलहाल के लिए व्यवस्था कर दी गई है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खुद पुरी के जिलाधीश समर्थ वर्मा, एसपी कुंवर विशाल सिंह ने मौके का मुआयना किया।

43 chullahs in holy kitchen of Puri Jagannath Temple damaged in Odisha