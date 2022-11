कर्नाटक के चिक्कबल्लापु में कुत्ते के काटने से 5 साल के बच्चे की मौत, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

कर्नाटक के चिक्कबल्लापु में कुत्ते के काटने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। बच्चे की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

कर्नाटक के चिक्कबल्लापु में कुत्ते के काटने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे के परिवार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि 5 साल का समीर बाशा घर के बाहर खेल रहा था, तभी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद बच्चे के माता-पिता उसे पास के होसुर सरकारी सरकारी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर वापस भेज दिया।

5-year-old child dies of dog bite in Karnataka's Chikkaballapu, doctors at government hospital accused of negligence