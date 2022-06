बिहारः खेत की जुताई के दौरान जमीन से निकलने लगा 500 व 1000 का नोट, लूटने के लिए लगी होड़, VIDEO

बिहार की राजधानी पटना के एक गांव से ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हरकोई हैरान है। दरअसल यहां एक खेत की जुताई के दौरान जमीन के नीचे दबे बोरे से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट मिले। नोट के सामने आते ही ग्रामीणों में उसे लूटने की होड़ मच गई।

500 1000 Notes Coming out of a farm in Patna Villagers looted rupees