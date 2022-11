2014 के बाद नेताओं और अफसरों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले 500 प्रतिशत बढ़े

Supreme Court on Hate Speech: 2014 के बाद से हेट स्पीच के मामलों में 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हेट स्पीच के ये मामले नेताओं और अफसरों के खिलाफ दर्ज हुए है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

Supreme Court on Hate Speech: भड़काऊ भाषणबाजी (Hate Speech) के मामले बीते कुछ सालों से काफी तेजी से बढ़े है। कई मौके पर राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर हेट स्पीच दिया जाता है। इससे न केवल समाज में विद्वेष फैलता है बल्कि दंगे की आशंका भी होती है। हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई है। जिनपर शीर्ष अदालत अलग-अलग समय में सुनवाई करती है।

