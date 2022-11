Earthquake: दिल्ली सहित दहला पूरा उत्तर भारत, नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप से 6 की मौत

दिल्ली और इसके असापास के इलाकों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए। राहत की बात यह है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। गोरखपुर में भी देर रात के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने टेलीफोन पर बातचीत में बताया कि भूकंप दो बार आया। रात 8:52 बजे 4.6 तीव्रता और रात 1:57 बजे 5.7 रिक्टर स्केल रही है।





Uttarakhand | An earthquake of magnitude 4.3 occurred in Pithoragarh, at around 6.27 am on Nov 9. The depth of the earthquake was 5 km below the ground: National Center for Seismology pic.twitter.com/M0AG4vwP5q