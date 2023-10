जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय…,उड़ती फ्लाइट में 6 महीने के बच्चे की दो डॉक्टरों ने बचाई जान

Submitted by:

Published: Oct 02, 2023

Good News: रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में अचानक एक नवजात की तबीयत बिगड गई, जिसके बाद विमान में यात्रा कर रहे दो डॉक्टरों ने भगवान की तरह बच्चे को बचाया। जिसके बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है।

6 month old baby health deteriorated in flight 2 doctors saved his life