6 साल की बच्ची बनी AIIMS की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर; 5 लोगों को दिया नया जीवन

Youngest Organ Donor: एक 6 वर्षीय बच्ची ने पाँच लोगों को नया जीवन दिया। बच्ची के माता-पिता को एम्स के डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो अब ब्रेन डेड है। इसके बाद बच्ची के माता-पिता ने बड़ा फैसला लिया जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है।

Updated: May 19, 2022 07:35:46 pm

लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर दिन रात लगे रहते हैं। इसी तरह कई लोग जो जीवन के आखिरी लम्हों में होते हैं वो दुनिया छोड़ने से पहले कई लोगों को नया जीवन दे जाते हैं। हार्ट, लीवर और किडनी जैसे अंगों में खराबी के कारण कई मरीज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक एक छोटी सी बच्ची ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित हुई। ये बच्ची केवल 6 वर्ष की है जिसने AIIMS में अपने अंगदान कर पाँच लोगों की जिंदगी बचाई। ये बच्ची एम्स के इतिहास में अंगदान करने वाली सबसे कम उम्र की अंगदाता बन गई है।

6 year old girl becomes AIIMS's youngest organ donor; Five lives saved