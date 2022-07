कर्नाटक से सामने आया हैरान करने वाला मामला, चॉकलेट खाने से छह साल की बच्ची की मौत

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां चॉकलेट खाने से एक छह साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद आस-पास के बच्चों में डर का माहौल है।

6 year old girl chokes to death while eating chocolate in Karnataka