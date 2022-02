22 दिन में 691 संक्रमितों की गई जान, इन लोगों के लिए घातक साबित हुई कोरोना की तीसरी लहर

कोरोना संक्रमण ने 14 जनवरी से 4 फरवरी के बीच प्रति दिन औसतन 31 से अधिक लोगों की जान ली है। ये मौत का आंकड़ा 22 दिनों की अवधि के दौरान 691 होने का दावा किया गया है।

Updated: February 05, 2022 10:36:33 am

कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार धीमी होती देख दिल्ली सरकार ने अब दिल्लीवासियों को राहत दी है। दिल्ली सरकार ने फिर से Gym, स्पा समेत प्राइवेट ऑफिस को पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया है लेकिन जो आँकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार केवल 22 दिनों के अंदर दिल्ली में 691 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों में सबसे अधिक ऐसी मरीज शामिल हैं जो किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना संक्रमण ने 14 जनवरी से 4 फरवरी के बीच प्रति दिन औसतन 31 से अधिक लोगों की जान ली है। ये मौत का आंकड़ा 22 दिनों की अवधि के दौरान 691 होने का दावा किया गया है।

691 died in 22 days, 3rd wave proved fatal for other diseased patients