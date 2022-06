किसी छोरे से कम नहीं यह दादी, हरिद्वार की हरकी पौड़ी ब्रिज से उफनती गंगा में ऐसे लगाई छलांग, देख खड़े हो जाएंगे रोंटगे

हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पूरे साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगा की तेज धार में यहां स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। इस बीच हरिद्वार से एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला हरकी पौड़ी पुल से गंगा में छलांग लगाती दिख रही है।

70 years old woman jumped in Ganga From Harki Paidi Bridge in Haridwar