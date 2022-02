केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों को किया पक्का

शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सहित सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 से हमने सरकार बनने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। दिल्ली सरकार में पहली बार बड़े पैमाने पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया। केजरीवाल ने कहा कि देश में पक्के कर्मचारियों को कम किया जा रहा है। देश में एक माहौल बनाया गया कि पक्के कर्मचारी काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आज 700 कर्मचारियों को पक्का कर इस मिथ को तोड़ दिया है।





Delhi CM Arvind Kejriwal to handover certificates of permanent services to 700 contractual workers of the Delhi Jal Board shortly.



He says, "I've been told that for the very first time in Delhi Govt, such a large number of contractual workers are being made permanent, together." pic.twitter.com/pp0YJbYxMQ