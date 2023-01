बेंगलुरु में दिनदहाड़े स्कूटी सवार ने बुजुर्ग को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार

Submitted by:

बेंगलुरु में दिनदहाड़े स्कूटी सवार युवक ने बुजुर्ग को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। इसके बाद जब एक ऑटो चालक ने उसके सामने अपनी ऑटो लगा दी, तब उसके स्कूटी रोकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

71-Year-Old Dragged By Scooter On Bengaluru Road After Accident