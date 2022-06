Covid cases in India: भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,582 मामले आए सामने, पॉजिविटी दर 2.71% हुई

Covid cases in India: कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से बढोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आकड़ो के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटो में कोरोना के 8,582 नए मामले आए हैं। इसके बाद अब भारत में कोरोना के कुल 44,513 एक्टिव केस हो गए हैं।

Covid cases in India भारत में एक बार फिर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चौथी लहर के बारे में चर्चा होने लगी है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के आकड़ो के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,582 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रोजाना पॉजिविटी दर 2.71% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिविटी दर 2.02% हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में शनिवार के मुकाबले ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। शनिवार को कोरोना के 8329 पॉजिटिव केस आए थे।

8,582 cases of corona virus reported in India in the last 24 hours