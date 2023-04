चार महीने में 8वीं बार कर्नाटक पहुंचेंगे PM मोदी, 8-9 अप्रैल को कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा

PM Modi Upcoming Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे पर जाएंगे। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार 8-9 अप्रैल को पीएम मोदी कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की यात्रा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।

8 times in 4 months, PM Modi’s Karnataka visits also Reached At Telangana and TamilNadu