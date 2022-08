मोदी सरकार ने 2019 से 2021 के बीच 81 चीनी नागरिकों को दिया भारत छोड़ो का नोटिस

गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि साल 2019 से 2021 तक चीन के 81 नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया। हाल के दिनों में भारत में चीनी नागरिकों द्वारा अंजाम दिए गए आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

लोकसभा में चीनी नागरिकों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से 2021 के बीच केंद्र सरकार की ओर से 81 चीनी नागरिकों को 'भारत छोड़ो नोटिस' जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन दो सालों में 117 चीनी नागरिको को डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा 726 नी नागरिकों को वीज़ा नियमों और अन्य गैरकानूनी कार्यो के लिए एडवर्स लिस्ट में रखा गया है।

81 Chinese nationals given 'Leave India Notice' from 2019-2021, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai informed Lok Sabha