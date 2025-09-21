राष्ट्रपति को चैरिटी में मिले 10 हजार के नोट की बोली पहुंची 7.5 लाख रुपए, नीलामी में 250 वस्तुएं शामिल

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पूर्व राष्ट्रपतियों को उपहार में मिले वस्तुओं की नीलामी हो रही है। इसमें किंग जॉर्ज षष्ठम की तस्वीर वाला साल 1935 का 10,000 रुपए का दुर्लभ नोट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे बाद में 1950 में अशोक स्तंभ चिन्ह के साथ फिर से जारी किया गया था। यह नोट पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन अब तक इस पर 51 बोलियां लग चुकी हैं और अधिकतम बोली 7.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है।