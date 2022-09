ओडिशा में जानवर के खिलाफ वन विभाग का एक्शन, जानें क्यों बकरे को रखा 4 दिन की हिरासत में

ओडिशा के गंजम जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बकरे को उसकी गलती के लिए चार दिनों तक हिरासत में रखा गया। ये एक्शन पुलिस ने नहीं बल्कि वन विभाग के अधिकारियों ने लिया। जानें क्या है पूरा मामला..

यदि कोई इंसान गलती करता है तो उसे कानून सजा देता है लेकिन ओडिशा में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बकरे को उसकी गलती की सजा देने के लिए वन विभाग ने उसे 4 दिनों की हिरासत में रखा था। ये घटना अब चारों तरफ चर्चा में हैं कि आखिर बकरे ने ऐसी भी क्या गलती की। दरअसल, ये मामला ओडिशा के गंजम जिले की है। इस मामले के सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

A Goat In Odisha's Ganjam Detained, Know Why