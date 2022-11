'एक बहुत बड़ी त्रासदी', गुजरात पुल ढहने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जारी रखे सुनवाई

Morbi Bridge Collapse: गुजरात के मोरबी में पिछले महीने 30 अक्टूबर को पुल टूटने की घटना में महिला, बुजुर्ग और बच्चों सहित कुल 134 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट को खुद से संज्ञान लेने के लिए कहा है।

'A very big tragedy', Supreme Court said on case of Gujarat Morbi bridge collapse - High Court should continue hearing