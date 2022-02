Covid Vaccination के लिए जरूरी नहीं है आधार कार्ड- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

अब CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा

अब CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। यदि अपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप 9 अन्य विकल्पों के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को ये बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से कोई एक CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

Aadhaar not mandatory on CoWIN portal, Centre to Supreme Court