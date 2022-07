2024 के आम चुनाव से पहले आधार कार्ड से लिंक होगी मतदाता सूची, फार्म- 6बी भरकर करना होगा जमा

2024 के आम चुनाव से पहले आधार कार्ड से मतदाता सूची को लिंक किया जाएगा, जिसमें सभी मतदाताओं के वोटर आइडी उनके आधार नंबर के साथ लिंक होगी। इसके लिए मतदाताओं को फार्म -6बी भरकर जमा करना होगा।

साल 2024 के आम चुनाव से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग अभियान चलाकर मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के नंबर के साथ लिंक करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा 31 मार्च 2023 तक 100% मतदाताओं से स्वैच्छिक से आधार नंबर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव अजोय कुमार ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए हैं, जिसमें आधार नंबर को लेने व उसे वोटर आईडी के साथ लिंक करने के कानूनी प्रावधान को भी समझाया है।

Aadhar card will be linked with voter list before 2024 general elections, form-6B will have to be filled and submitted