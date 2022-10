आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 12 उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की पांचवीं सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की पांचवी सूची को लेकर ट्विटर पर एक ट्वीट किया है।

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को अपनी पांचवीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट को आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। 'आप' की ओर से इन्हें मिलाकर अब तक 53 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए साल के अंत तक चुनाव होने की उम्मीद है।

AAP releases the fifth list of 12 candidates for the Gujarat Assembly elections