'मुफ्त रेवड़ी' कल्चर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने AAP और BJP, आम आदमी पार्टी ने कहा- PM मोदी ने 'दोस्तवाद' के लिए खाली किया देश का खजाना

'मुफ्त रेवड़ी' कल्चर के समर्थन में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद AAP और BJP 'मुफ्त रेवड़ी' कल्चर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने आ गए हैं। इससे पहले इसके खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 16 जुलाई को मुफ्त का ‘रेवड़ी कल्चर’ को लेकर बयान देते हुए इसे देश के लिए घातक बताया था, जिसके बाद से ही विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। यहां तक की उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से BJP के ही सांसद वरुण गांधी भी इसको लेकर तंज कस चुके हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी मुफ्त रेवड़ी' कल्चर के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा है कि लोगों को मुफ्त में बिजली, पानी और फ्री परिवहन मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि ये राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।

Aam Aadmi Party reached Supreme Court in support of 'free rewari' culture, said- PM Modi emptied the country's treasury for friendship