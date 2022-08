AAP कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलना कर सकती है 2024 में कांग्रेस का सफाया

AAP National Party status: आम आदमी पार्टी धीरे-धीरे अपना कद बढ़ा रही है। 3 राज्यों में वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा चुकी है और एक और राज्य पर उसकी नजर है जिसके बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये पार्टी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरेगी। समझिए कैसे...

आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल के दर्जे से केवल एक कदम दूर है। दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब के बाद गोवा में भी पारी को राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता मिल गई है। एक और राज्य में मान्यता मिलने के साथ ही उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है तो ये किस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी, बीजेपी या कांग्रेस? इसका जवाब पिछले कुछ चुनाव के समीकरणों और AAP के प्रदर्शन में छिपे हैं।

