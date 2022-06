देश के दो राज्यों में AAP की सरकार पर लोकसभा में है 'शून्य', संगरूर ने उम्मीदों पर फेरा पानी

AAP zero in Loksabha: आम आदमी पार्टी देश की ऐसी अनोखी पार्टी है जिसकी दो राज्यों में सरकार है, लेकिन लोकसभा में पार्टी शून्य है। संगरूर उपचुनाव से पार्टी को उम्मीद थी लेकिन उसपर भी पानी फिर गया है।

पंजाब की संगरूर सीट से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे के बाद से अब देश के दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है लेकिन लोकसभा में पार्टी शून्य है। पार्टी को संगरूर लोकसभा सीट से काफी उम्मीदें थीं लेकिनयहाँ से भी निराशा ही मिली है। संगरूर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह के हाथों हार गई है। इस हार के बाद राज्यसभा में तो AAP के पास सांसद हैं लेकिन लोकसभा में ये संख्या जीरो है।

AAP at zero in Loksabha after losing sangrur bypoll