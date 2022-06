AAP ने अपनी गुजरात इकाई को किया भंग, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी

AAP Dissolve Gujarat State units: गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने राज्य की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। अने वाले दिनों में जल्द ही पार्टी नई इकाई की घोषणा करेगी।

AAP Gujarat: पंजाब के बाद अब गुजरात पर फतह के लिए कमर कस चुकी है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी पहले ही जुट गई थी। अब पार्टी ने राज्य की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी जल्द ही राज्य की नई इकाई की घोषणा करेगी। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर पोस्ट कर दी है।





AAP dissolves state unit in Gujarat to prepare for upcoming polls