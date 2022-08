Punjab News: AAP की मान सरकार का दावा, 4 महीने में शिक्षा के क्षेत्र में किये बड़े सुधार; शिक्षक संघ ने नकारा

Punjab Education Sector Reform: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एजुकेशन सेक्टर में कितना सुधार आया है? आप सरकार का दावा है कि वो इस सेक्टर में आने वाले दिनों और बड़े सुधार करेगी और राज्य की जनता किये जा रहे बदलावों से संतुष्ट है। वहीं, शिक्षक संघ का इसपर कुछ और ही रुख है।

पंजाब की आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पिछले 4 महीनों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार किया गया है। सीएम मान का लक्ष्य स्कूली शिक्षा का कायाकल्प करना है। पंजाब सरकार के विपिरत शिक्षक संघ का कहना है कि पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) के बैनर तले शिक्षक संगरूर में सरकार का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ का आरोप है कि सरकार लंबे समय से लंबित उकई मांगों को पूरा करने में विफल रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई सुधार नहीं किया है।

