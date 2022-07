शराब नीति पर केजरीवाल सरकार ने फिर लिया यू-टर्न? नई पॉलिसी को एक महीने के लिए बढ़ा सकती है

Delhi Liquor Policy: शनिवार को दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली में फिर से पुरानी शराब नीति को लागू करने की बात कही। इससे 1 अगस्त से शराब की आपूर्ति बाधित होने का अनुमान है। इस बीच खबर आ रही है कि नई नीति एक महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है।

दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब की नई पॉलिसी को लेकर कड़ी हंगामा पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार की मौकों पर AAP सरकार को घेरते हुए नजर आई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो शराब की पुरानी नीति को लागू करेगी। अब केजरीवाल सरकार ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि वो ओल्ड पॉलिसी को अभी लागू नहीं करेगी, बल्कि नई पॉलिसी को एक महीने के लिए और बढ़ा रही है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि मौजूदा शराब पॉलिसी सितंबर तक जारी रह सकती है क्योंकि अचानक पुरानी नीति को लागू करने से एक अगस्त से शराब की किल्लत बढ़ सकती है, इसलिए एक अगस्त से पुरानी पॉलिसी को लागू करना मुश्किल है। हालांकि, दिल्ली सरकार या उसके आबकारी विभाग की ओर से इसपर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।

